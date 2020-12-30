В Турции ужесточают запреты для иностранных туристов в новогодние праздники

Министерство внутренних дел Турции ужесточило ограничения для иностранных туристов. Так, в новогоднюю часть приезжим будет запрещено посещать центральные части городов, в том числе Стамбула.

"В Стамбуле это прежде всего улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре – площадь Кызылай, в Измире – площадь Гюндогду", - уточняется в документах ведомства.

Напомним, ранее власти введи круглосуточный комендантский час с 31 декабря по 4 января, но под него не попали иностранные туристы. При этом в стране приостановлена работа заведений общепита, они работают только на вынос, передает РИА Новости.