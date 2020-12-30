30 Декабря 2020
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Общество За рубежом
собор Святой Софии в Стамбуле (2019) | Фото: www.nat-geo.ru

В Турции ужесточают запреты для иностранных туристов в новогодние праздники

Министерство внутренних дел Турции ужесточило ограничения для иностранных туристов. Так, в новогоднюю часть приезжим будет запрещено посещать центральные части городов, в том числе Стамбула.

"В Стамбуле это прежде всего улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре – площадь Кызылай, в Измире – площадь Гюндогду", - уточняется в документах ведомства.

Напомним, ранее власти введи круглосуточный комендантский час с 31 декабря по 4 января, но под него не попали иностранные туристы. При этом в стране приостановлена работа заведений общепита, они работают только на вынос, передает РИА Новости.

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В Турции ужесточают запреты для иностранных туристов в новогодние праздники

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Теги: турция, комендантский час, ужесточение ограничений, иностранные туристы



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