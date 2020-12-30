Песков: Путин "не бьется в истерике" из-за ситуации с Навальным

Ситуация с Алексеем Навальным не вызывает у Владимира Путина никаких чувств, президент "не бьется в истерике", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщалось, на оппозиционера завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Блогер отреагировал на возбуждение дела фразой о том, что президент якобы таким образом "бьется в истерике".

Комментируя это, Песков отметил, что главу государства беспокоят другие вопросы, в том числе стоящие перед ним и кабинетом министров задачи, пишет ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что ведомства не докладывают Путину обо всех следственных действиях против граждан, об этом и "речи идти не может".