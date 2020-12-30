Россия расширила ответные санкции против Великобритании

Россия расширила список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в страну.

МИД РФ уведомил об этом британского посла Дебору Броннерт, которая была вызвана в министерство.

Под новые санкции "попали те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности", сообщает пресс-служба ведомства.

В октябре Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести российских чиновников и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках. В МИД РФ пообещали ответные меры.