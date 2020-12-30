30 Декабря 2020
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Строительство ЖК &quot;Весна&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

В Копейске будут судить застройщиков, причинивших ущерб дольщикам на 384 млн рублей

В Копейске направлено в суд уголовное дело о причинении имущественного ущерба дольщикам в размере свыше 384 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2014-2019 гг. учредитель ООО "Генстрой" и генеральный директор ООО "СтройВыбор" при строительстве дома в Копейске использовали деньги дольщиков в размере 327 млн руб., но взятые на себя обязательства не исполнили. Также они привлекли и израсходовали не по целевому назначению денежные средства дольщиков офисного здания в общей сумме свыше 57,3 млн. рублей, не выполнив принятые на себя обязательства.

По делу проходит 387 потерпевших, которые заявили гражданские иски на сумму свыше 254 млн руб.

Вину обвиняемые признали. На их имущество и деньги наложен арест на сумму более 59 млн руб.

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В Копейске будут судить застройщиков, причинивших ущерб дольщикам на 384 млн рублей

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Теги: дольщики, застройщик, суд,



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