30 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
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Южноуральцы получили по 19,5 лет в колонии за убийство предпринимателей

В Челябинске двух местных жителей приговорили к 19,5 годам в колонии строгого режима за убийство братьев-предпринимателей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда, в июле 2019 г. осужденные распивали спиртное в доме барачного типа в Тракторозаводском районе. Употреблять спиртное они продолжили в квартире соседей – двух братьев. Один из осужденных знал, что потерпевшие занимаются производством мебели и хранят в квартире крупную сумму денег. Когда братья уснули, они решили убить их и завладеть деньгами.

Они нанесли топором удары по головам потерпевших, а после этого один из обвиняемых дополнительно вонзил нож в шею каждого из братьев.

После этого они похитили деньги в размере 3,7 тыс. руб., а также бытовую технику и электроинструменты, за которые получили не более 30 тыс. руб.

Через три дня они вывезли тела убитых в лесополосу, сбросили в овраг и закидали травой и мусором.

Тела братьев были обнаружены через три недели после обращения в полицию мамы потерпевших.

В суде мужчины частично признали вину. По решению суда они получили по 19,5 лет в колонии строгого режима. Также они должны выплатить матери погибших компенсацию морального вреда по 1 млн руб.

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Южноуральцы получили по 19,5 лет в колонии за убийство предпринимателей

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Теги: убийство, суд, приговор, колония,



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