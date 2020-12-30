Россияне погашают 20-летнюю ипотеку за 7-9 лет

В среднем у россиян уходит на погашение 20-летней ипотеки семь-девять лет, сообщил журналистами глава корпорации ДОМ.РФ Виталий Мутко. "Люди двадцатилетние кредиты гасят в диапазоне семи-девяти лет", - сказал Мутко о досрочных платежах заемщиков.

Средняя ставка на рынке сейчас составляет 8%. Впрочем, в течение года другие чиновники и банкиры называли и меньшие суммы. Значительное влияние на коммерческие ставки оказала программа льготной ипотеки под 6,5%, запущенная в этом году.

Благодаря льготной ипотеке в 2020 году будут выданы рекордные 1,7 млн ипотечных кредитов на 4 трлн руб. Также люди охотно пользовались семейной, дальневосточной ипотекой, выплатой в 450 тыс. руб. для многодетных семей.

По словам Мутко, уровень дефолтных кредитов не превышает 1,5%, передает ТАСС.