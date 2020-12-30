На Южном Урале экс-начальника колонии будут судить за взятки и превышение должностных полномочий

В Челябинской области бывшего начальника исправительной колонии №15 будут судить за превышение должностных полномочий и получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемый получил от четырех заключенных более 100 тыс. руб. за возможность пользоваться телефоном и послабления режима.

Кроме того, как считает следствие, он получил более 250 тыс. руб. от заключенных за возможность пользоваться телефонами и беспрепятственно перемещаться по территории колонии. Эти деньги он потратил на приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения деятельности учреждения.