Посол Великобритании в России прибыла в МИД РФ
Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в МИД РФ.
Как ожидается, ей будет объявлено об ответе Москвы на санкции со стороны Лондона, передает РИА Новости.
В октябре Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести российских чиновников и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.
На прошлой неделе послы Германии, Франции и Швеции были вызваны в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что считают неприемлемым принятие ЕС ограничительных мер в отношении россиян под предлогом их якобы причастности к инциденту с Навальным.
В качестве ответа будет расширен "черный список" граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию.