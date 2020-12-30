Посол Великобритании в России прибыла в МИД РФ

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в МИД РФ.

Как ожидается, ей будет объявлено об ответе Москвы на санкции со стороны Лондона, передает РИА Новости.

В октябре Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести российских чиновников и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

На прошлой неделе послы Германии, Франции и Швеции были вызваны в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что считают неприемлемым принятие ЕС ограничительных мер в отношении россиян под предлогом их якобы причастности к инциденту с Навальным.

В качестве ответа будет расширен "черный список" граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию.