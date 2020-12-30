30 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
тест на коронавирус, лаборатория (2020) | Фото: 59.fsin.su

На Среднем Урале подтвердилось еще 406 случаев заражения COVID-19

На территории Свердловской области зарегистрировано еще 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество фиксированных случаев составляет 28 тыс. 188 человек, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе.

Среди зараженных, 144 являются жителями Екатеринбурга. Остальные: Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Ревды, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сысертского, Талицкого и Туринского городских округов.

Число выздоровевших тоже растет. Так, накануне из местных медучреждений было выписано еще 409 человек, что пополнило статистику до 50 тыс. 524 случаев. К сожалению, статистика смерти также выросла на 17 пунктов и теперь составляет 1 тыс. 491 случай.

572 пациента находятся в тяжелом состоянии. 359 из них наблюдаются в реанимационно-анестезиологических отделениях, 233 – подключены к аппаратам ИВЛ. Среди пациентов средней степени тяжести, 957 наблюдается в государственных медучреждениях, 2 тыс. 338 – в муниципальных.

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На Среднем Урале подтвердилось еще 406 случаев заражения COVID-19

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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