И.о. первого заместителя министра здравоохранения Южного Урала назначен Дмитрий Тарасов

Губернатор Алексей Текслер освободил Викторию Сахарову от должности первого заместителя министра Челябинской области и назначил на этот пост бывшего вице-спикера гордумы Дмитрия Тарасова. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, решение об уходе было принято Викторией Сахаровой по собственному желанию. Она будет заниматься преподавательской деятельностью.

С 30 декабря исполняющим обязанности первого замглавы минздрава назначен Дмитрий Тарасов.

Добавим, что накануне Дмитрий Тарасов сложил полномочия депутата и покинул должность вице-спикера Челябинской гордумы.