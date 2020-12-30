30 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области неизвестный угнал "скорую", приехавшую на вызов

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту угона кареты "скорой помощи" неизвестным в селе под Первоуральском. Как сообщили Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, машина была найдена, личность угонщика устанавливается.

По его словам, машина была обнаружена без каких либо повреждений на территории деревни Старые Решеты у одного из домов. На данный момент сыщики проверяют лиц, которые ранее были судимы или вели асоциальный образ жизни, а также тех, кто склонен к такого рода противоправным действиям.

"По данному факту представители МВД сразу возбудили и расследуют уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - сообщил Горелых.

Напомним, что камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как, предположительно, немолодой мужчина угнал автомобиль сразу после того, как бригада ушла в дом для оказания медицинской помощи. Водитель также вышел из машины, чтобы помочь с носилками, при этом оставив ключи внутри.

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В Свердловской области неизвестный угнал "скорую", приехавшую на вызов

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Теги: скорая, угон, автомобиль, Горелых



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