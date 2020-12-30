Кешбэк за поездки по России получили лишь 5% путешественников

Участниками программы туристического кешбэка стали только 5% российских туристов. Об этом сообщается в исследовании Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), пишет РБК.

Большинство отказавшихся от компенсации – 28% - объяснили это тем, что у них нет карты "Мир", наличие которой было обязательным условием для участия в программе.

Среди других причин отказа также было отсутствие в перечне регионов подходящего места отдыха. Наконец, некоторые вообще не знали о программе.

Напомним, ранее правительство направило на бонусную программу 15 млрд рублей. На первом этапе программы турист мог вернуть за тур, купленный с 20 по 28 августа, от 5 тыс. до 15 тыс. руб. На втором этапе продаж, который прошел с 15 октября по 5 декабря, путешественникам возвращалось уже 20% стоимости путешествия по стране, но не более 20 тыс. руб.

Для получения кешбэка туристам надо сделать покупку онлайн, а не в офисе оператора или отеля и только картой платежной системы "МИР" (оформленной в любом банке).