Новогодний стол обойдется россиянам в среднем в 6,7 тысячи рублей - Росстат

В среднем в этом году россияне потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тыс. руб. За год такой набор подорожал на 4,56%, это данные Росстата.

Напомним, Росстат считает, что новогодний стол россиянина выглядит так: по килограмму мяса говядины и курицы, по полкилограмма сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200-грамовая баночка икры и 350-граммовая банка рыбных консервов. В списке также указаны 200 граммов сливочного масла и 300 граммов сыров, полкилограмма консервированных овощей, половинка буханки ржаного хлеба и 350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Из овощей и фруктов в наборе Росстата – картофель (800 граммов), по полкилограмма свежих помидоров и огурцов, килограмм апельсинов, 600 граммов яблок и 200 граммов лимонов. На десерт – полкилограмма разных конфет и торт.

В числе алкогольных напитков по одной бутылке водки, коньяка и шампанского, из безалкогольных – литр минеральной воды, литр фруктового сока и литр газированной воды. Отдельными позициями указаны готовые салаты оливье и следка под шубой (по килограмму).

Сильнее всего из продуктов подорожал картофель (почти на 29%), свежие огурцы (16%), апельсины (24%), яблоки (17%). Икра и рыбные консервы выросли в цене на 11%.

Дороже всего собрать такой стол будет для жителей Чукотки и Ненецкого автономного округа – более 9 тыс. руб. Больше 8 тыс. руб. потратят жители Москвы, Мурманской и Сахалинской областей, Якутии, передает РИА Новости.