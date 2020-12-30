В Челябинской области за сутки у 305 человек выявлен COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 305 случаев COVID-19, 13 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 35 тыс. 823 человек.

В настоящий момент в регионе 12 тыс. 698 заболевших. За сутки выписаны 96 человека, всего в регионе выздоровели 21 тыс. 798 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 13 человек. От COVID-19 скончались мужчины 57, 62, 75 и 80 лет и женщины 70, 79, 81 и 84 лет. Еще у пяти человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 67 и 72 лет и женщины 57, 69 и 83 лет.