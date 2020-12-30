Пермские и британские ученые приступили к созданию биосовместимых имплантатов "нового поколения"

30 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России За рубежом Пермский край
Лаборатория УрФУ (2020) | Фото: Накануне.RU

Пермские и британские ученые приступили к созданию биосовместимых имплантатов "нового поколения"

В Прикамье начались исследования, направленные на создание уникальных биосовместимых имплантатов "нового поколения". Для этого ученые Пермского Политеха объединились с Университетом Лафборо под руководством профессора Университета Лафборо, ведущего ученого мирового уровня Вадима Зильбершмидт. В общей сложности на развитие проекта уйдет 90 млн руб. гранта Правительства РФ. Данная сумма рассчитана на трехлетнюю продуктивную работу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, совместная работа запланирована и с Университетом Сарагосы (Испания), Венским техническим университетом (Австрия), Университетом Лестера (Соединенное Королевство), а также Политехническим университетом Милана (Италия).

Новые имплантаты будут сделаны из специальных материалов, которые максимально приблизят внешний вид конструкций к живым тканям человека. Для изучения механики биосовместимых материалов и устройств в Политехе Перми будет создана лаборатория мирового уровня. Работу будет курировать выпускник Пермского Политеха, ученый мирового уровня в области прикладной математики и механики, член Европейского механического общества (EUROMECH), Международной ассоциации по вычислительной механике и Американского общества инженеров-механиков (ASME)Вадим Зильбершмидт.

"Сейчас биомедицина переходит к решениям, направленным на потребности конкретных пациентов. Разработка биосовместимых изделий и устройств – одно из перспективных направлений в этой сфере. Такие имплантаты должны максимально "повторять" внутреннюю структуру и биологические функции живых тканей, обеспечивать необходимую прочность и не отторгаться. Цель нашего проекта – создать для этих изделий материалы с оптимальными свойствами и структурой и изучить их "поведение" после вживления", – рассказывает Зильбершмидт.

Биосовместимые имплантаты "нового поколения" находят свое применение как в травматологии, ортопедии, хирургии, нейро- и кардиохирургии, так и в тканевом инжиниринге и эндопротезировании. В качестве примера выступают скаффолды, которые в течении времени рассасываются, превращаясь в трубки для расширения артерий при атеросклерозе.

"С помощью 3D-печати можно получить инновационные изделия с уникальными свойствами, которых не обеспечивают природные материалы. Аддитивные технологии позволяют создать сложные конструкции различных форм и строения, "воспроизводя" структуру органов человека. Материалы обеспечат эффективное врастание тканей при временных имплантатах: живые клетки будут воспринимать изделия как "домики" и "обживать" их. В случае же постоянных имплантатов, которые устанавливают на длительный срок, материалы должны быть достаточно прочными", – поясняет Вадим Зильбершмидт, добавив, что 4D-печати позволят создать биоматериал для изделий, изменяющих форму внутри тела. Таким образом, станет возможным восстановление мышечной, костной и сердечно-сосудистой тканей и создание детских имплантатов, растущих вместе с ребенком.

На пути к созданию имплантатов "нового поколения" лежат исследования по изучению взаимодействия биоматериала в условиях окружающей среды. Для этого в создании материалы используются аддитивные технологии. Учеными будет контролироваться процесс разрушения материалов и роста тканей в биологической среде, а взаимодействие живой и неживой ткани при вживлении, будет отслеживаться с помощью "цифровых двойников". Более того, после установки имплантата в организм, его состояние также будет контролироваться с помощью оптоволоконных датчиков, которыми и будет оснащена разработка.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермские и британские ученые приступили к созданию биосовместимых имплантатов "нового поколения"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: имплантаты нового поколения, ученые, Политех, исследования



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети