30 Декабря 2020
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Армия и ВПК В России
(2017) | Фото:

В России начали создавать лазерные комплексы для борьбы с дронами

В России начали создавать лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами, сообщил заместитель главы Минобороны Алексей Криворучко газете "Красная звезда".

"Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия", — рассказал Криворучко.

Он добавил, что также ведется разработка радиочастотного комплекса для поражения радиоэлектронной аппаратуры возможного противника.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что новая госпрограмма вооружения до 2033 года должна предусматривать расширение линейки лазерного и гиперзвукового оружия, а также боевых роботов и беспилотников.

Напомним, ранее президент уже отмечал, что боевые лазерные комплексы на протяжении практически всего века будут определять боевой потенциал российской армии и флота.

О создании системы лазерного оружия, позже получившей название "Пересвет", президент рассказывал в своем послании к Федеральному Собранию. Первые такие комплексы уже поступили в войска.

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В России начали создавать лазерные комплексы для борьбы с дронами

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Теги: лазерное оружие, беспилотники,



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