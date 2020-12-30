30 Декабря 2020
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Политика В России
(2018) | Фото: пресс-служба МИД РФ

Захарова обвинила главу дипломатии ЕС в участии в "войне вакцин"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала статью главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции". В ней дипломат сравнил действия РФ в борьбе с пандемией с деятельностью террористов, пишет Regnum.

Захарова назвала мнение Борреля примером недобросовестной конкуренции в отношении России и ее вакцин против COVID-19.

По словам представителя МИД РФ, в статье проведены "абсолютно неуместные параллели" между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ)".

Захарова отметила, что Боррель присоединился к усиливающейся "войне вакцин", распространяет "фейковую информацию" и "демонизирует" российские СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина от коронавируса "не в моде на Западе", потому что "слишком хорошая".

По его словам, то, что Институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки, чтобы быстро выйти на разработку "Спутника V", что с точки зрения конкуренции представляло угрозу для крупнейших производителей.

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Захарова обвинила главу дипломатии ЕС в участии в "войне вакцин"

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Теги: мария захарова, война вакцин, жозеп боррель



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