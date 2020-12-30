30 Декабря 2020
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Политика
Вахтовики, тестирование на коронавирус, Славнефть-Мегионнефтегаз (2020) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

В Югре вахтовиков могут допускать к работе без карантина по коронавирусу

Губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу предложила изменить регламент допуска вахтовиков к работе, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, было предложено, чтобы вахтовики, у которых есть прививка от коронавируcа или антитела к COVID-19, допускались к работе минуя карантин. Наталья Комарова отметила, что в Югру регулярно поступает вакцина против коронавируса и поручила своему заместителю Алексею Забозлаеву согласовать предложенные изменения с Роспотребнадзором.

"Поручаю согласовать с управлением Роспотребнадзора Югры изменение порядка направления к месту осуществления трудовой деятельности работников, привлекаемых к работе вахтовым методом в части необязательного прохождения 14-дневного карантина тем работникам, которые вакцинированы или имеют антитела к новой коронавирусной инфекции", — отдала распоряжение Наталья Комарова.

Отметим, что Югра – один из первых регионов, который весной столкнулся с проблемой распространения коронавируса в вахтовых поселках. Еще тогда власти провели масштабную работу, чтобы не допустить беды - остановки этих предприятий из-за эпидемии. Большое количество условий и правил были включены в рекомендации в целом по стране.

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В Югре вахтовиков могут допускать к работе без карантина по коронавирусу

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Теги: Югра, вахтовики, карантин, обсервация



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