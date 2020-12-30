30 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Тематическая фотозона на вокзале в Екатеринбурге (2020) | Фото: пресс-служба СвЖД

СвЖД поздравит своих пассажиров с новогодними праздниками

Свердловская железная дорога подготовила для своих пассажиров праздничную программу в честь Нового года. Помимо оформления вокзалов праздничной атрибутикой для создания новогодней атмосферы, накануне праздника по громкоговорящей связи вокзалов прозвучат поздравления с Новым годом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, на вокзале Екатеринбурга уже установлена тематическая фотозона, а 30 декабря ожидающие свой поезд пассажиры смогут насладиться живым выступлением "Рождественского хора", который исполнит новогодние хиты как на русском, так и на английском. А на перроне всех жителей и гостей уральской столицы встретят Дед Мороз и Снегурочка.

Тематическая фотозона на вокзале в Екатеринбурге(2020)|Фото: пресс-служба СвЖДТематическая фотозона на вокзале в Екатеринбурге(2020)|Фото: пресс-служба СвЖД

Около 126 тыс. пассажиров планируют встречать новый 2021 год в поездах дальнего следования. Специально для них прозвучат традиционные поздравления начальника поезда. Детей будут ждать сладкие угощения, а в вагонах-ресторанах будет предложено специальное праздничное меню.

Помимо этого, в честь праздника в некоторых поездах АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") 31 декабря будут доступны 50%-ные скидки при поездке на верхних полках купейных вагонов. Подробности и список поездов можно уточнить на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".

Пригородные перевозчики также устроят различные мастер-классы онлайн, новогодние акции с участием Деда Мороза и Снегурочки и подготовят сладкие подарки и сувениры для своих пассажиров. "Свердловская пригородная компания", например, порадует пассажиров праздничными новогодними открытками с изображением электропоезда "Ласточка".

Помимо Свердловской области, праздничную атмосферу на своих вокзалах готовят и другие регионы. На крупнейших вокзалах страны будут установлены новогодние елки.

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СвЖД поздравит своих пассажиров с новогодними праздниками

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Теги: СвЖД, Новый год, праздничная программа



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