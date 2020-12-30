30 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
контрольно-счетная палата, конкурс, Юрий Уткин, пермская городская дума (2017) | Фото: дума Перми

На Южном Урале снизилась рождаемость

В Челябинской области снизилась рождаемость, а число умерших превышает число родившихся. Такие данные приводит Контрольно-счетная палата региона по итогам анализа реализации региональных проектов, входящих в структуру нацпроекта "Демография", в 2019 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП, по итогам анализа выявлено уменьшение рождаемости в целом; превышение числа умерших над числом родившихся; сокращение числа женщин фертильного возраста; снижение значений коэффициентов рождаемости по возрастным группам.

"С учетом выявленных тенденций можно констатировать наличие рисков недостижения показателей суммарного коэффициента рождаемости при реализации регионального проекта", - говорится в сообщении.

Заключение направлено в минсоц Челябинской области.

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На Южном Урале снизилась рождаемость

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Теги: рождаемость, смертность, КСП,



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