На Южном Урале снизилась рождаемость

В Челябинской области снизилась рождаемость, а число умерших превышает число родившихся. Такие данные приводит Контрольно-счетная палата региона по итогам анализа реализации региональных проектов, входящих в структуру нацпроекта "Демография", в 2019 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП, по итогам анализа выявлено уменьшение рождаемости в целом; превышение числа умерших над числом родившихся; сокращение числа женщин фертильного возраста; снижение значений коэффициентов рождаемости по возрастным группам.

"С учетом выявленных тенденций можно констатировать наличие рисков недостижения показателей суммарного коэффициента рождаемости при реализации регионального проекта", - говорится в сообщении.

Заключение направлено в минсоц Челябинской области.