30 Декабря 2020
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Закрывается вокзал Ханькоу (2020) | Фото: thepaper.cn

Bloomberg узнал о занижении статистики по коронавирусу в Ухане в 10 раз

Масштаб распространения коронавируса в китайском городе Ухань, с которого началась эпидемия COVID-19, мог быть в десять раз выше официальных данных, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Из 34 тыс. жителей города, которые прошли тестирование в апреле текущего года, антитела к коронавирусу обнаружились в 4,4% случаев. Это означает, что среди 11 млн горожан переболеть могли до полумиллиона человек, что почти в десять раз превышает официальную статистику за апрель. Тогда говорилось, что в городе переболели 50 тыс. человек, пишет "Коммерсант".

Ранее во Всемирной организации здравоохранения допустили, что в мире было несколько первичных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, и были случаи, которые "предвосхищали события на рынке в городе Ухань".

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Bloomberg узнал о занижении статистики по коронавирусу в Ухане в 10 раз

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Теги: коронавирус, Китай, эпидемия



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