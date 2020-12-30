Bloomberg узнал о занижении статистики по коронавирусу в Ухане в 10 раз

Масштаб распространения коронавируса в китайском городе Ухань, с которого началась эпидемия COVID-19, мог быть в десять раз выше официальных данных, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Из 34 тыс. жителей города, которые прошли тестирование в апреле текущего года, антитела к коронавирусу обнаружились в 4,4% случаев. Это означает, что среди 11 млн горожан переболеть могли до полумиллиона человек, что почти в десять раз превышает официальную статистику за апрель. Тогда говорилось, что в городе переболели 50 тыс. человек, пишет "Коммерсант".

Ранее во Всемирной организации здравоохранения допустили, что в мире было несколько первичных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, и были случаи, которые "предвосхищали события на рынке в городе Ухань".