В Екатеринбурге одобрили проект бюджета на 2021 год

Профильными комиссиями городской думы Екатеринбурга был рассмотрен проект бюджета уральской столицы на 2021 г и плановый период 2022 и 2023 г.. Проект был представлен начальником департамента финансов администрации города Анной Турунцевой и одобрен всеми профильными комиссиями ЕГД, а также горожанами по итогам публичных слушаний.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, предположительная сумма доходов уральской столицы в 2021 г. составит 47 млрд 166 млн руб.. В 2022 году – 44 млрд 746 млн руб., в 2023 году – 41 млрд 342 млн руб..

"При планировании основной упор сделан на сбалансированность поступлений, а также повышение эффективности расходования средств", - сообщили в администрации.

Так прогнозируется снижение дефицита бюджета: в 2021 г. до 7,1 %, в 2022 г. до 6,8 %, в 2023 г. до 5,9 %.