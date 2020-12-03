Суд арестовал ученого Губанова по подозрению в госизмене

Российский ученый, работник МФТИ и глава одного из отделов в НИО-2 Анатолий Губанов арестован по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Дарью Розмахову.

По ее словам, Губанов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена" и пробудет под стражей до 2 февраля следующего года. Дело слушалось на закрытом судебном заседании. Подозреваемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Источник в правоохранительных органах также сообщил агентству, что Губанов работает преподавателем МФТИ на кафедре "Физика полета". Доцент и кандидат технических наук читает курс "Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов".