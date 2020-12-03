Facebook и Instagram начнут удалять посты с дезинформацией о covid-вакцинах

Социальные сети Facebook и Instagram заявили о намерении удалять Fake News о вакцинах против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компании. Решение вызвано новостью о скором распространении вакцины против COVID-19 по всему миру, что может привлечь внимание мошенников и недобросовестных людей.

Так например в Facebook намерены потратить более 100 млн долларов на привлечение СМИ и поддержку граждан, проверяющих достоверность изложенных фактов. Помимо этого будут запрещены некоторые виды рекламы. Кампания по удалению ложных новостей начнется уже на следующей неделе.

Социальные сети будут всячески содействовать с властями и органам здравоохранения в борьбе с пандемией, а также выделять денежные средства для борьбы с COVID-19 и ее последствиями.