03 Декабря 2020
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фэйсбук facebook (2010) | Фото: i.telegraph.co.uk

Facebook и Instagram начнут удалять посты с дезинформацией о covid-вакцинах

Социальные сети Facebook и Instagram заявили о намерении удалять Fake News о вакцинах против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компании. Решение вызвано новостью о скором распространении вакцины против COVID-19 по всему миру, что может привлечь внимание мошенников и недобросовестных людей.

Так например в Facebook намерены потратить более 100 млн долларов на привлечение СМИ и поддержку граждан, проверяющих достоверность изложенных фактов. Помимо этого будут запрещены некоторые виды рекламы. Кампания по удалению ложных новостей начнется уже на следующей неделе.

Социальные сети будут всячески содействовать с властями и органам здравоохранения в борьбе с пандемией, а также выделять денежные средства для борьбы с COVID-19 и ее последствиями.

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Facebook и Instagram начнут удалять посты с дезинформацией о covid-вакцинах

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