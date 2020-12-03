"Автомобилист" проиграл московскому "Динамо"

"Автомобилист" завершил домашнюю серию поражение московскому "Динамо". Первые три шайбы были пропущены еще до начала матча, после чего Якуба Коваржа отправили на скамью, заменив голкипером Владимиром Галкиным. Молодому хоккеист долго держался и четвертую шайбу гости смогли пробить только по завершению второго периода.

"Динамо" же никак не сдавал ворота, однако к середине заключительной двадцатиминутке "Автомобилист" показал себя. По итогу, благодаря Брукс Мэйсек, счет стал 2:4. Несмотря на это, всего за десять минут до конца основного времени, гости увеличили разрыв, выйдя победителями со счетом 2:7.

Напомним, что это уже седьмое подряд поражение "Автомобилистов". На данный момент команда остается на шестом месте в турнирной таблице Востока. 6 декабря екатеринбургская команда столкнется "Ак Барсом" 8 – с "Авангардом", 10 – с командой СКА, а 13 – с "Металлургом".