Бакъдар стал рупором сетевого радикализма на Кавказе?

Как и зачем радикалы используют псевдоновостные ресурсы

Одно из самых громких и резонансных преступлений прошлого года - убийство главы ингушского Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева - было взято под личный контроль главой СКР РФ. Возможно, поэтому первые задержания в рамках расследования убийства произошли оперативно. Естественно, что следователи проверяли задержанных, как говорится, со всех сторон. И вот проверка транзакций одного из фигурантов дала любопытные данные. Оказалось, что он имеет отношение к финансированию некоего ингушского новостного, как он себя позиционирует, портала - bakdar.org (Бакъдар). Если даже бегло просмотреть заголовки и содержание заметок сайта, то можно придти к выводу, что портал носит явно оппозиционный, если не радикальный, оттенок. Центральные СМИ, не чуждые общения со следственными органами, предприняли попытку расследования - что это за ресурс и кто за ним стоит.

"Бакъдар" начал набирать популярность среди населения Ингушетии около двух лет назад, утверждает, в частности, "Московский монитор". Причем, популярность этого портала пошла в рост примерно в то же время, когда случилась временная блокировка ресурса galgayche.org. Этот сайт был запрещен на территории РФ из-за содержания на нём материалов радикальной направленности. Понятно, что либеральная общественность в этой блокировке тут же усмотрела нападки на свободу слова, давление на независимые СМИ и так далее.

Но так ли это на самом деле? Если обратить внимание на то, что портал специализировался на повестке республик Северного Кавказа, то стоит напомнить сложную постсоветскую историю этого региона. Кровавые разборки, поднявший голову сепаратизм, острые межнациональные конфликты - это все совсем недавняя история региона. Стабилизация ситуации здесь началась совсем недавно - в начале 2000-х годов с приходом к власти Владимира Путина. Но и сегодня активность подпольных террористических гнезд и радикальных ячеек на Северном Кавказе становится информационным поводом совсем не редко.

А, если принять во внимание бушующий мировой кризис 2020 года, который сопровождается давно не испытываемой общемировой пандемией коронавируса, то можно определенно сделать вывод: борьба за передел сфер влияния идет буквально во всех сферах человеческой деятельности. И, вполне логично, что передел затронул и радикальные исламские организации.

Когда звучит определение "исламский радикализм", обыватель представляет себе, как правило, боевика с оружием или смертницу со взрывчаткой или палача с кривым ножом в руках. Но цифровизация мирового устройства давно внесла коррективы и в такую реальность, как сообщества радикальных исламистов. Они вполне себе освоились и расширяют свое влияние и в интернет-пространстве, и в сфере финансов. Ведь власть над мировоззрением людей и кошельками в современном мире сложно переоценить. Управлять протестами, радикализировать мировоззрение, нагнетать истерику - это все вполне себе действенные инструменты. Далеко ходить за примерами не надо. Тот же белорусский телеграм-канал NEXTA, например, который через свою аудиторию стал фактически чуть ли не организатором многотысячных митингов и маршей.

В этих условиях задача любой мало-мальски грамотной власти,чтобы не допустить реализации митингово-радикального сценария, выявлять подобные интернет-площадки заранее и блокировать их, насколько это возможно. Другое дело, что Интернет не зря зовут всемирной помойкой, где перемешано все: правда, ложь, золотые крупицы истины и тонны информационного мусора. Возможности сети, надо признать, почти безграничны, обойти блокировки или создать новую радикал-площадку при наличии соответствующего финансирования - не проблема.

Если вернуться к громкому убийству Ибрагима Эльджаркиева, то можно вспомнить - тогда звучала масса версий. Следователи распутывали множество нитей, одна из ниточек включала в число подозреваемых членов религиозного клана «баталхаджинцев» – одного из самых влиятельных и сплочённых в Ингушетии. Именно этот клан, считают в республике, контролирует важнейшие финансовые потоки и ключевые политические должности в регионе. Многие СМИ тогда утверждали, что у Эльджаркиева был затяжной конфликт с представителями этого клана. Якобы "баталхаджинцы" считали, что погибший силовик был причастен к убийству главы общины Ибрагима Белхороева в конце 2018 года. Кстати, в январе 2019 года было совершено первое покушение на силовика. После него Эльджаркиев передвигался по региону в бронированном автомобиле с охраной.

И вот осенью 2019 года произошли аресты первых подозреваемых, среди которых был некий Ахмед Арапиев.

Правоохранители проверили изъятую у него технегонику, в результате выяснили - фигурант многократно совершал переводы средств представителям клана Абдулле и заочно арестованному Ильясу Белхароевым.

Причем, средства они получали в Дубае, Таиланде и на Украине. Эта информация прямо коррелируется с опубликованными BBC сообщениями о том, что некий бывший член общины Хусейн Мержоев рассказал журналистам - каждый «клановец» платил некую мзду, должен был отдать 10 процентов своего дохода.

Также с изъятого у Арапиева телефона, оказывается, осуществлялся доступ к администрированию сайта galgayche.org, а из распечатки СМС и переписок удалось выяснить, что на этот гаджет поступали запросы на размещение материалов на сайте «Бакъдар». Не усмотреть связи между спонсированием работы радикальных ингушских сайтов и деятельностью «баталхаджинцы» в таких обстоятельствах было сложно. И полученную информацию силовики передали коллегам, отвечающим за борьбу с околорадикальными организациями, которые установили прослеживающуюся связь между заблокированным galgayche.org и работающим bakdar.org.

Важно отметить, что bakdar.org почему-то не имеет свидетельства о регистрации. По идее, обычный новостной портал о событиях в республике, как и многие другие, должен был бы быть зарегистрирован, однако, этого нет, а сам ресурс расположен, судя по всему, на зарубежных серверах. Скорее всего, именно во избежание блокировок сайт был зарегистрирован в Канаде. Владельцем домена оказался гражданин Украины, а предоставлением услуг хостинга во Франции занимается провайдер Enom (США).

Силовики по адресу администратора сайта - bakdar06@gmail.com вышли на некоего гражданина Украины Ивана Боровкова, руководящего компанией Esteq (Литва).

Значимо, что он администрировал сайт galgayche.org – адрес его почты можно найти на заблокированном сайте, если углубиться в кэш Google. И этот же человек, как оказывается, регулярно получал переводы от упомянутого выше Арапиева. Логично предположить, что Боровков работал с сайтом galayche.org так же, как сейчас работает с bakdar.org.

То, что призывы к беспорядкам в кавказских регионах выгодны тем силам, которые добиваются дестабилизации в стране и ослабления позиций РФ на международной арене -очевидно. Как очевидна общая тенденция злопыхателей нашего государства в их желании выдавить Россию из Сирии, поссорить с Турцией и бывшими республиками СССР, пододвинуть политические конфликты ближе к нашим границам.

И в этом контексте не удивительно, что новый оппозиционный ресурс появился именно на Кавказе. Разжигание конфликтов, нагнетание ситуации в самой взрывоопасной части России выгодно заокеанским «друзьям», которые используют организаторов этого и других подобных ресурсов для достижения своих целей. А структура с зарубежными хостингами, витиеватыми путями финансирования и прочими уловками прямо указывает на рекомендации «оранжевых» медиа и политтехнологов.И это, по идее, должно более, чем настораживать не только местные, но и федеральные власти.

Авторы текстов сайта «Бакъдар», как не трудно заметить, часто применяют клеймо «исламофобия» ко всем публичным фигурам, которые когда-то обронили неосторожные слова в адрес кавказских республик. Клеймят и федеральные власти, затеявшие антикриминальную чистку от кумовства и коррупции на местах. Что любопытно, если приглядеться, то периодически появляющиеся на ресурсе так называемые журналистские расследования изобличают нечистых на руку "злодеев", почему-то всегда оказывающихся из соперничающих кланов. А сама подача материалов очень напоминает попытку раскачка ситуацию в обществе, которая итак весьма не простая. Ведь это происходит в регионе, где любая высеченная такими интернет-глашатаями искра способна привести к мощному общественному взрыву.

Страны Запада, продолжающие санкционное давление на Россию, никогда не брезговали поддержкой радикалов в нашей стране. Ведь цель понятна - ослабить государственные институты, провоцировать и расширять внутренние конфликты. И получается, что местные радикалы, планирующие подмять власти, и их зарубежные покровители, стремящиеся окружить РФ «поясом нестабильности», быстро находят общий интерес. И вот в той же Ингушетии активно работают так называемые информационные ресурсы, которые в нужное зарубежным "коллегам" время готовы будут нанести удар российской государственности.