Опасная зона: мэрия Екатеринбурга отказалась решать вопрос с "многоэтажкой – призраком", где скрываются маргиналы

03 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
недострой 8 Марта 185а (2020) | Фото: Яндекс.Карты

Опасная зона: мэрия Екатеринбурга отказалась решать вопрос с "многоэтажкой – призраком", где скрываются маргиналы

Власти Екатеринбурга заявили о своем бессилии в решении вопроса с недостроем, расположенном на перекрестке улиц Шварца и 8 марта. 4 – этажный недостроенный торговый комплекс и 15 – этажное незаконченное офисное здание «красуются» больше десяти лет в Ботаническом микрорайоне. Как рассказал Накануне.RU депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин соответствующий ответ он получил, отправив очередной запрос по зданию.

Политик предостерег о том, что здания отнюдь не в хорошем состоянии и могут начаться обрушения. Также, по словам народного избранника, там могут скрываться преступники и эта "постройка - призрак" потенциально снижает стоимость квартир.

"В ответ на мое очередное обращение администрация мне ответила, что у них на сегодня нет рычагов, это сделать. Тогда я попросил хотя бы предотвратить захламление этого здания и вот мне пришел ответ от нашего городского благоустройства. Говорят, что у города сделать это тоже нет рычагов. По сути, намекнули на то, что там все можно захламлять. Недобросовестные люди захламляют. По сути мэрия расписалась в своём бессилии... Не только по сносу/достройке объекта, но даже в элементарном содержании в надлежащем санитарном состоянии самого объекта и прилегающей территории. Ничего не делали, и ничего делать не собираются", - возмутился Сергин.

Ответ мэрии о недострое на 8 марта д 185 а(2020)|Фото: Дмитрий Сергин

Городские власти отметили, что в связи с прекращением действия пункта 1 статьи 17 Закона Свердловской области "Об административных правонарушениях", предусматривающего привлечение к административной ответственности нарушителей требований правил благоустройства территорий невозможно привлечь к ответственности тех, кто захламляет здание недостроенного здания и прилежащую территорию.

По словам замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина проводились встречи с представителями правообладателя объекта незавершенного строительства, в ходе которых застройщиков просили соблюдать необходимые требования по благоустройству.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Опасная зона: мэрия Екатеринбурга отказалась решать вопрос с "многоэтажкой – призраком", где скрываются маргиналы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: недострой, Ботаника, 8 марта - Шварца, Дмитрий Сергин, администрация, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети