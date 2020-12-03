Опасная зона: мэрия Екатеринбурга отказалась решать вопрос с "многоэтажкой – призраком", где скрываются маргиналы

Власти Екатеринбурга заявили о своем бессилии в решении вопроса с недостроем, расположенном на перекрестке улиц Шварца и 8 марта. 4 – этажный недостроенный торговый комплекс и 15 – этажное незаконченное офисное здание «красуются» больше десяти лет в Ботаническом микрорайоне. Как рассказал Накануне.RU депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин соответствующий ответ он получил, отправив очередной запрос по зданию.

Политик предостерег о том, что здания отнюдь не в хорошем состоянии и могут начаться обрушения. Также, по словам народного избранника, там могут скрываться преступники и эта "постройка - призрак" потенциально снижает стоимость квартир.

"В ответ на мое очередное обращение администрация мне ответила, что у них на сегодня нет рычагов, это сделать. Тогда я попросил хотя бы предотвратить захламление этого здания и вот мне пришел ответ от нашего городского благоустройства. Говорят, что у города сделать это тоже нет рычагов. По сути, намекнули на то, что там все можно захламлять. Недобросовестные люди захламляют. По сути мэрия расписалась в своём бессилии... Не только по сносу/достройке объекта, но даже в элементарном содержании в надлежащем санитарном состоянии самого объекта и прилегающей территории. Ничего не делали, и ничего делать не собираются", - возмутился Сергин.

Городские власти отметили, что в связи с прекращением действия пункта 1 статьи 17 Закона Свердловской области "Об административных правонарушениях", предусматривающего привлечение к административной ответственности нарушителей требований правил благоустройства территорий невозможно привлечь к ответственности тех, кто захламляет здание недостроенного здания и прилежащую территорию.

По словам замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина проводились встречи с представителями правообладателя объекта незавершенного строительства, в ходе которых застройщиков просили соблюдать необходимые требования по благоустройству.