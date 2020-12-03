Структура "Сбера" может стать единым поставщиком вакцин от короонавируса

Структура "Сбера" "Иммунотехнологии" может стать единым поставщиком вакцины от коронавируса. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в компании.

В ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко обратил к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением сделать "Иммунотехнологии" монополистом по поставке вакцин на госзакупках. В письме Мурашко говорится, что Минздрав уже разработал соответствующий проект распоряжения Правительства. Правда, еще не факт, что именно "Иммунотехнологии" захватят сферу поставки вакцин, пишет издание.

С учетом стоимости вакцины и потребности в ней размер госзаказа может превышать 50 млрд руб.

ООО "Иммунотехнологии" было учреждено 15 мая 2020 года, то есть уже в разгар коронавирусной горячки. И уже 11 сентября 2020 года компания подписала контракт с ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава РФ на "логистические услуги по перевозке грузов (вакцина Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2)". То есть "захватила" рынок поставки этой вакцины. Сумма контракта составила 8,5 млрд руб.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса начнется в Москве уже на следующей неделе.