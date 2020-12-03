03 Декабря 2020
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Спутник V, вакцина от коронавируса (2020) | Фото: Центр им. Гамалеи, РФПИ

Структура "Сбера" может стать единым поставщиком вакцин от короонавируса

Структура "Сбера" "Иммунотехнологии" может стать единым поставщиком вакцины от коронавируса. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в компании.
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В ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко обратил к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением сделать "Иммунотехнологии" монополистом по поставке вакцин на госзакупках. В письме Мурашко говорится, что Минздрав уже разработал соответствующий проект распоряжения Правительства. Правда, еще не факт, что именно "Иммунотехнологии" захватят сферу поставки вакцин, пишет издание.

С учетом стоимости вакцины и потребности в ней размер госзаказа может превышать 50 млрд руб.

ООО "Иммунотехнологии" было учреждено 15 мая 2020 года, то есть уже в разгар коронавирусной горячки. И уже 11 сентября 2020 года компания подписала контракт с ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава РФ на "логистические услуги по перевозке грузов (вакцина Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2)". То есть "захватила" рынок поставки этой вакцины. Сумма контракта составила 8,5 млрд руб.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса начнется в Москве уже на следующей неделе.

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Структура "Сбера" может стать единым поставщиком вакцин от короонавируса

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Теги: сбер, иммунотехнологии, вакцина, коронавирус



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