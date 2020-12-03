03 Декабря 2020
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Общество В России Москва
метро, знак инвалида (2019) | Фото: Накануне.RU

Путин предупредил глав регионов: "Инвалиды не должны быть вынужденными затворниками"

Президент России провел видеовстречу с представителями общественных организаций людей с ограниченными физическими возможностями – 3 декабря отмечается Международный день инвалидов.

Российские инвалиды рассказали Путину о своих проблемах, часть из которых известна давно и знакома не только тем, чьи физические возможности ограничены. Другие проблемы возникли с приходом эпидемии и оказались довольно неожиданным препятствием.

Так, многие поднимали тему квотирования для товаров, производимых в компаниях, где работают инвалиды. Колясочник из Калининграда рассказал, что организовал производство колясок, но спрос на китайские аналоги не дает пробиться на рынок. "Владимир Владимирович! Люди устали от негатива. Они хотят позитива. Они хотят не просто побед государства, а побед маленького человека. Это воодушевит и тех, кто в коляске, и тех, кто на ногах", - рассказал бизнесмен.    

Ругали регуляторную гильотину, которая отсекает и некоторые полезные и даже необходимые правила. В очередной раз вспомнили про индексацию пособий для работающих инвалидов.

Представители Всероссийского общества глухих рассказали о неожиданно возникшей проблеме. С приходом пандемии и введением масочного режима глухие люди оказались отрезаны от коммуникаций – маски скрывают рот, а они считывают речь по артикуляции губ. Бывают случаи, когда глухие люди оказываются в полной изоляции, приезжая в больницу, поскольку лица медиков полностью закрыты средствами индивидуальной защиты. Министр здравоохранения Михаил Мурашко обещал подумать, что можно сделать, в частности, упомянул об использовании прозрачных "шлемов", которые могли бы носить медики.

Также в обществе глухих попросили важные обращения президента и правительства показывать с сурдопереводом, а также дублировать хотя бы один выпуск новостей в сутки на канале "Россия 24".

Путин попросил участвовавшего во встрече Сергея Кириенко организовать поощрения в виде сертификатов на стажировку или подобных вещей не только для победителей, но и для участников конкурса профессионального мастерства (и не только на среди инвалидов): "Даже если люди не побеждают в конкурсе, они все равно заряжены на результат, они готовы работать. Прошу продумать о сопровождении конкурсов таких со стороны бизнеса, госкомпаний. Мне обидно за тех ребят, которые пришли, поучаствовали и не победили. Они же пришли. Так обидно, если их ожидания не оправдываются".

Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени(2019)|Фото: Накануне.RU

Также президент поддержал идею о втором бесплатном высшем образовании для людей с инвалидностью и попросил упросить механизм получения медосвидетельствования в условиях пандемии – инвалидам сложно собрать необходимые направления, когда плановая помощь почти не оказывается.

А вот на просьбу подумать о снижении НДС Путин ответил практически вежливым отказом: "Вы знаете, как к НДС относятся наши финансовые ведомства. Они оберегают его как такую фундаментальную вещь".

А один из участников встречи обратился к Путину с просьбой поздравить его дочь (к которой он опаздывает из-за встречи с главой государства) с 13-летием. Президент отказать не смог: "Анечка, и я, и все мои коллеги из правительства, все участники сегодняшнего нашего широкого мероприятия, все поздравляют тебя с днём рождения!".

"Везде неукоснительно должны соблюдать требования по обеспечению безбарьерных условий, и не для галочки, не для отчета – хочу обратить на это внимание коллег из регионов. Люди не должны быть вынужденными затворниками", - предостерег Путин губернаторов.

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Путин предупредил глав регионов: "Инвалиды не должны быть вынужденными затворниками"

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Теги: инвалиды, владимир путин, сурдоперевод, индексация пособий



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