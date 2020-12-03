03 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
Веселый поросенок, поросенок, свинья (2016) | Фото: vmirechudes.com

Нижний Тагил закрыли на карантин по чуме: В цехе переработки мяса произошла вспышка африканской чумы свиней

В Нижнем Тагиле введен карантин из-за вспышки африканской чумы свиней в цехе по переработке и продаже мяса на ул. Носова, 100 (ГГМ). Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Куйвашев.

"Утвердить план мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области. Возложить руководство по выполнению плана на чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию региона", — написано в указе губернатора.

Цех принадлежит индивидуальному предпринимателю Андрею Колосюку. На данный момент отгрузка инфицированной продукции запрещена: вся она уже уничтожена, сообщает Tagilcity со ссылкой на директора департамента ветеринарии по Свердловской области Евгения Трушкина.

На территории инфицированного объекта будут уничтожены все крысы и мыши, а также установлены дезинфекционные барьеры. Помимо этого на предмет заболевания проверяются все свиньи в радиусе 5 км.

Информация о зараженной продукции была получена из управления ветеринарии города Санкт-Петербурга. На данный момент безопасности жителей Свердловской области ничего не угрожает. Несмотря на это, в ближайшее время на ООО "Коралл" пройдут проверки продукции, произведенной в ноябре, а также той, которая поступила в регион для продажи компанией "Эдем" на ул. Индустриальная, 29.

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Нижний Тагил закрыли на карантин по чуме: В цехе переработки мяса произошла вспышка африканской чумы свиней

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Теги: африканская чума свиней, инфицированный объект, Нижний Тагил



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