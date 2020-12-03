ОЭЗ "Титановая долина" принесла в казну 950 млн рублей при вложенных в нее 4,6 млрд

Особая экономическая зона "Титановая долина", которая располагается в Свердловской области, отчиталась о своих финансовых показателях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОЭЗ, в 2020 году предприятия-резиденты, действующие в особой экономической зоне, заплатили в бюджеты всех уровней 138 млн рублей налогов и 7 млн рублей в виде таможенных сборов. Рост налоговых платежей составил 280% относительно предыдущего года.

"Всего же с момента начала деятельности резидентов в виде налогов и таможенных сборов в казну поступило почти 950 млн рублей. Учитывая, что в развитие инфраструктуры ОЭЗ было вложено 4,6 млрд рублей, можно утверждать, что "Титановая долина" уже окупилась почти на одну пятую часть (более 21%)", - говорится в заявлении особой экономической зоны.

Фактический объем осуществленных резидентами инвестиций составил 8,3 млрд рублей – то есть на 1 бюджетный рубль привлечено 1,8 рубля частных инвестиций резидентов. Количество созданных резидентами рабочих мест – 843 (прирост составил 82 рабочих места или 102% от плановых показателей). Объем выручки резидентов составил 21,17 млрд рублей (в 2020 году прирост составил 8 млрд рублей, или 114% от плановых показателей).

Стоит отметить, что 2 декабря Ассоциация кластеров и технопарков России совместно с Министерством экономического развития РФ подвела итоги IV национального рейтинга особых экономических зон России. "Титановая долина" вошла в топ-5 особых экономических зон производственно-промышленного типа. Всего же в рейтинге оценивалась деятельность 16 особых экономических зон из 12 регионов страны.

Напомним, ранее свердловские власти рассказали о будущем "Титановой долины" после реформы, объявленной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.