Свердловские ИТ-специалисты вошли в число победителей всероссийского конкурса "Цифровой прорыв"

ИТ-специалисты Свердловской области вошли в 45 команд-победителей всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Победу свердловчанам принесли смелые решения в сфере цифровизации здравоохранения, управления государственными данными и эффективный подбор IT-специалистов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, всего в конкурсе приняли участие 304 команды, более 45 тыс. специалистов из 85 регионов страны. Призовой фонд составлял 22,5 млн руб., который и разделят между собой победители. Более того, лучшие проекты будут представлены топ-менеджерам корпораций и руководителям федеральных ведомств на Гранд-финале в Москве. Руководители министерства социальной политики Свердловской области и департамента информатизации и связи региона в ближайшее время встретятся с победителями, чтобы обсудить предложенные проекты и их реализацию.

Среди них свердловская команда "Форвард", занявшая первое место. Специалисты представили интеллектуальную систему, способную прогнозировать риск развития болезней системы кровообращения, анализируя множество факторов. Все это позволяет диагностировать проблему на ранних стадиях, что в перспективе может спасти множество жизней. Задача была предоставлена "Научно-исследовательским институтом комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний".

Третье место заняла команда "ANT", которая разработала решение, способное помочь одному из банков эффективно подбирать ИТ-кадры. Сборная команда "Educatory" с уральскими специалистами вошла в тройку лучших в номинации от министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Они представили веб-сервис, который агрегирует госданные, необходимые для создания новых цифровых госуслуг и принятия управленческих решений, после чего визуализирует их в удобном и наглядном виде.

Отборочный тур на Среднем Урале проходил дистанционно при поддержке департамента информатизации и связи региона. Напомним, что масштабный всероссийский конкурс "Цифровой прорыв", является флагманским проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей", наряду с конкурсом "Лидеры России" и олимпиадой "Я – профессионал".