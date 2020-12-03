В Челябинской области приостановлен аукцион на ремонт трасы М-5 с начальной ценой 388 млн рублей

Челябинское УФАС из-за жалобы приостановило аукцион по ремонту участка автодороги М-5 "Урал" с начальной ценой 388 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Заказчиком аукциона является ФКУ УПРДОР "Южный Урал". В УФАС с жалобой обратилась челябинская компания "Дорстройсервис".

По мнению заявителя, при проведении аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги М-5 на участке км 1829+000 – км 1844+000 (правый проезд) нарушены требования законодательства о контрактной системе.

Компания считает, что требования к заполнению первой части заявки относительно указания показателей товара на участие в аукционе установлены заказчиком с нарушением действующего законодательства. Так, по мнению заявителя, заказчиков

Заключение контракта по аукциону приостановлена до рассмотрения жалобы, которое назначено на 4 декабря.