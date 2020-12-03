В Тюмени двухлетняя девочка выпила раствор салициловой кислоты

Тюменские медики спасли двухлетнюю девочку, выпившую раствор салициловой кислоты, сообщили Накануне.RU в областной станции "Скорой помощи".

29 ноября рядом с пострадавшей оставили открытый пузырек с салициловым однопроцентным раствором.

"Этим спиртовым раствором я обрабатывала дочери проколотые мочки ушей. Она выпила примерно 10 мл", – рассказала мать пострадавшей диспетчеру "скорой помощи".

Приехавшие медики провели безопасное промывание желудка с помощью зонда, а после, установив капельницу, доставила пациентку в областную клиническую больницу № 2. Сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, она уже выписана.