Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию "в переходный период"

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить страну "в переходный период".

В видеообращении она заявила, что ее сторонники разработали концепцию проведения новых выборов и свой проект конституционной реформы. Тихановская добавила, что реформа будет проведена "после ухода Александра Лукашенко" с поста президента страны.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.