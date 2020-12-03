В Новосибирске показали фильм-реконструкцию, снятый на камеру военных лет

В Новосибирске прошёл показ короткометражного ролика "Пехота", подготовленного творческим объединением фотографов исторической реконструкции "Фотокоры" и творческой мастерской "Киносибирь".

Лента снималась на камеру КС-50Б, одну из тех, что производились в СССР по американской лицензии, в годы Великой Отечественной войны такие аппараты стали основным инструментом кинодокументалистов. Новосибирским специалистам удалось восстановить один из них.

Для съёмок потребовалось отснять более 300 метров плёнки, которая проявлялась вручную а работы, начавшиеся в феврале из-за сложностей, связанных с пандемией, заняли почти год.

В основе сюжета ролика — воспоминания участников войны.

"Фактически это не реконструкция, а погружение в работу кинооператоров и репортёров военной поры", - отмечают создатели фильма.

Показ прошёл на площадке исторического парка "Россия — моя история", став также первым событием в рамках Всероссийской научно-практической конференции "Патриот: актуальные вопросы военной истории России и её силовых структур".