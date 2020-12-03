Спикер думы Нового Уренгоя сдала мандат

Депутаты думы Нового Уренгоя провели внеочередное заседание, на котором избрали нового председателя думы. Им стала Полина Шумова, сообщили Накануне.RU в городской думе.

Ее предшественница Марина Аввакумова досрочно сложила свои полномочия по собственному желанию в связи с переходом на муниципальную службу. Отметим, что председателем думы Аввакумова стала 24 сентября этого года. По пока неподтвержденной информации, она может возглавить городское управление образования.

Соперницей Шумовой был Владимир Азиков. Депутаты сделали свой выбор с помощью тайного голосования.