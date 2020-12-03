03 Декабря 2020
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коммунист Александр Черепанов (2018) | Фото: Накануне.RU

Председателю тюменского отделения РКРП Александру Черепанову грозит срок за нападение на полицейского

Председателю тюменского отделения Российской коммунистической рабочей партии Александру Черепанову грозит срок за нападение на полицейского, передает корреспондент Накануне.RU.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 318 УК РФ - нападение на сотрудника полиции при исполнении. Как сообщил сам Черепанов в своей группе в социальной сети "ВКонтакте", конфликт разгорелся 7 ноября.

Он сообщил, что в память об Октябрьской революции 1918 года активисты партии планировали провести шествие. Однако им не разрешили в связи с пандемией коронавируса. Отказ политический деятель называет надуманным, отметив, что в этот день проходили другие мероприятия. В итоге, несмотря на запрет, коммунисты вышли на шествие. Часть активистов во время мероприятия задержали сотрудники полиции. По мнению Черепанова, задержание было незаконным.

"Меня скрутили, в машину бросили. Мне стало плохо. А я пытался подойти к руководителям полиции и сказать: давайте, мы пойдем по тротуару. Мне не дали сказать. Скрутили, как какой-то мешок бросили на пол", - утверждает Черепанов. Также он сказал о задержании других коммунистов, которые подошли к правоохранителям после того, как был задержан Черепанов.

Как сообщает "Наш город", со ссылкой на полицейских, которые присутствовали на мероприятии - Черепанова задержали из-за того, что он все-таки собирался провести шествие по автомобильной дороге. Если бы не это - дело ограничилось бы исключительно административным протоколом.

Коммунист утверждает, что следователь, проводящий проверку, якобы давит на свидетелей, а сама проверка – заказная.

Отметим, что санкция ч.1 статьи 318 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Председателю тюменского отделения РКРП Александру Черепанову грозит срок за нападение на полицейского

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Теги: Александр Черепанов, полиция, шествие, уголовное дело



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