03 Декабря 2020
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урфу, нанолаборатория, микроскоп, исследование, ученый, наука (2012) | Фото:Накануне.RU

Уральский научно-образовательный центр получил федеральный статус и допфинансирование

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы" стал одним из победителей конкурса, который провело Министерство науки и высшего образования РФ.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, заявка уральского центра была поддержана единогласно на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня, прошедшего под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Целью конкурса был отбор научно-образовательных центров, созданных на основе интеграции вузов, научных организаций и предприятий реального сектора экономики.

Центры-победители получат федеральный статус и возможность дополнительного финансирования проектов.

Напомним, Уральский НОЦ (УМ НОЦ) создан для объединения потенциалов Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Уральский федеральный университет выступил инициатором создания и выполняет функции проектного офиса НОЦ. Направления деятельности центра – аэрокосмос, экология городской среды и промышленности, новая энергетика, новые материалы и новые производственные технологии.

Евгений Куйвашев(2020)|Фото: све.рф

"Мы уже достаточно плодотворно работаем по созданию НОЦ. Важно, что и наши промышленные предприятия – и крупные, и малые – уже довольно давно работают в кооперации. Это касается и космической тематики, и железнодорожного машиностроения, и машиностроения в целом, и обработки цветных металлов, а также производства высокотехнологичных изделий из них, и так далее.

Уже сложившиеся кооперационные связи между Свердловской, Челябинской и Курганской областями сегодня дают результаты, есть продукт. Конечно, скрепление дополнительным научным каркасом той работы, которую мы ведем, сделает ее эффективнее и интереснее", - заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе презентации заявки Уральского НОЦ.

Виктор Кокшаров(2020)|Фото: све.рф

А ректор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что победа в конкурсе позволит центру еще активнее развиваться и достигать поставленных целей.

"Работа Уральского НОЦ способствует увеличению объема прикладных исследований, создает условия для разработки конкурентоспособных технологий и отработки механизмов их быстрого внедрения. Победа в конкурсе подтверждает конкурентоспособность проектов центра и их востребованность промышленностью", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня ранее были отражены в указе президента РФ Владимира Путина. Это одна из задач национального проекта "Наука": согласно поставленным целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

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Уральский научно-образовательный центр получил федеральный статус и допфинансирование

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Теги: Уральский НОЦ, Куйвашев, Кокшаров



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