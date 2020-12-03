В Нижневартовске почтили память Неизвестного солдата

День Неизвестного солдата, который ежегодно отмечается 3 декабря, – важная дата для жителей нашей страны. В этот день люди вспоминают российских и советских воинов, которые пали в боях за Родину, но чьи имена остались неизвестными. Дату отметили и в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Руководители поисковых отрядов, глава гордумы Максим Клец и исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко почтили память павших минутой молчания. После этого состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу "Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.".

В общеобразовательных организациях прошел Всероссийский урок "Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен". Формат проведения урока определялся в зависимости от очной или дистанционной формы обучения. Школьникам рассказали о подвиге солдат, чьи имена не удалось восстановить.

"Мы обязаны хранить память о людях, отдавших свои жизни ради спасения будущих поколений. К сожалению, мы не всегда знаем имена этих героев, но память о них продолжает гореть вечным огнём в наших сердцах", - сказал Кощенко.

Сегодня в Нижневартовске в дистанционном формате состоялся XII слёт поисковых отрядов города. Они объединены в Ассоциацию поисковых отрядов Нижневартовска "Десант Памяти". Организация насчитывает более 480 поисковиков.

"Этот слет поисковых отрядов приурочен ко Дню Неизвестного солдата. Возвращение имен и перезахоронение безымянных солдат – важнейший фронт деятельности поисковиков. За 17 лет существования поискового движения наши отряды обнаружили более 2,1 тыс. бойцов Красной армии, установлены имена 42 солдат", - рассказал директор ЦДЮТТ "Патриот", председатель ассоциации поисковых отрядов "Десант памяти" Фаиль Кадров.