В Нижневартовске почтили память Неизвестного солдата

03 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
День Неизвестного солдата, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске почтили память Неизвестного солдата

День Неизвестного солдата, который ежегодно отмечается 3 декабря, – важная дата для жителей нашей страны. В этот день люди вспоминают российских и советских воинов, которые пали в боях за Родину, но чьи имена остались неизвестными. Дату отметили и в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Руководители поисковых отрядов, глава гордумы Максим Клец и исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко почтили память павших минутой молчания. После этого состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу "Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.".

В общеобразовательных организациях прошел Всероссийский урок "Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен". Формат проведения урока определялся в зависимости от очной или дистанционной формы обучения. Школьникам рассказали о подвиге солдат, чьи имена не удалось восстановить.

"Мы обязаны хранить память о людях, отдавших свои жизни ради спасения будущих поколений. К сожалению, мы не всегда знаем имена этих героев, но память о них продолжает гореть вечным огнём в наших сердцах", - сказал Кощенко.

День Неизвестного солдата, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Сегодня в Нижневартовске в дистанционном формате состоялся XII слёт поисковых отрядов города. Они объединены в Ассоциацию поисковых отрядов Нижневартовска "Десант Памяти". Организация насчитывает более 480 поисковиков.

"Этот слет поисковых отрядов приурочен ко Дню Неизвестного солдата. Возвращение имен и перезахоронение безымянных солдат – важнейший фронт деятельности поисковиков. За 17 лет существования поискового движения наши отряды обнаружили более 2,1 тыс. бойцов Красной армии, установлены имена 42 солдат", - рассказал директор ЦДЮТТ "Патриот", председатель ассоциации поисковых отрядов "Десант памяти" Фаиль Кадров.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске почтили память Неизвестного солдата

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Кощенко, неизвестный солдат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети