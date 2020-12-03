В Москве планируют снять ограничения к середине следующего года

Власти Москвы рассчитывают снять основную часть действующих ограничений по коронавирусу к середине следующего года.

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" вице-мэр столицы Владимир Ефимов, ожидается, что к этому времени экономика перейдет к плановому, динамичному восстановлению.

Также, по его словам, столичные власти не намерены вводить дополнительных мер по борьбе с COVID-19 в новогодние каникулы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса будет "обкатываться" на Москве. С 4 декабря в городе можно будет записаться на прививку. Запись будет электронной. Записаться смогут работники образования, здравоохранения всех форм собственности, а также городских социальных служб.