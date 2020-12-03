Суд прекратил производство по делу о незаконном строительстве коттеджей в охранной зоне озера Увильды

Аргаяшский районный суд прекратил уголовное дело в отношении экс-чиновников, которые путем мошенничества оформили земельный участок в охранной зоне озера Увильды под строительство коттеджей. Прокуратура обжаловала решение суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Речь идет о бывшем главе ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" Илье Пруцких, экс-начальнике управления культуры Челябинска Дмитрие Назарове и бывшем директоре МУК "Спартак" Андрее Григорьеве. Их обвиняют в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве.

По версии следствия, в 2009 году обвиняемые обманным путем получили право пользования лесным участком, расположенным в охранной зоне озера Увильды. По документам там должны были построить детский лагерь, но возвели коттеджи. Ущерб составил более 2,1 млн руб.

Суд прекратил уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Прокуратура обжаловала это решение.

"Постановление суда о прекращении уголовного дела не отвечает требованиям законности, обоснованности и мотивированности и подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела. Инкриминируемое обвиняемым преступление является длящимся, характеризуется продолжительностью преступных действий, совершенных в период с 2009 (фактическое начало незаконного пользования земельным участком) по 2018 год, когда была пресечена преступная деятельность", - отметили в ведомстве.

Прокуратура просит отменить судебное решение и направить дело на новое рассмотрение в Аргаяшский районный суд в ином составе суда.