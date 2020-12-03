Следствие сочло движение "За новый социализм" радикальным

Лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину спустя почти полгода после задержания предъявили обвинение. Текст постановления о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу появился в группе политика "В контакте", и наконец можно узнать, что же конкретно ему инкриминируется.

По версии следствия, Платошкин совершил "склонение и иное вовлечение лиц к совершению массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, а также оказанием вооружённого сопротивления представителю власти".

В тексте постановления утверждается, будто Платошкин высказывал под видом достоверных сведений ложную информацию о "сложившейся критической социально-экономической ситуации в стране, внешней и внутренней политике действующей власти РФ", о "виновности органов государственной власти РФ в создании сложной эпидемиологической обстановки и об их бездействии по обеспечению безопасности населения и территорий", а тем самым - "повышал социальную напряжённость и вызывал социальный протест".

Организация "За новый социализм" в постановлении называется "радикальным общественно-политическим движением".

Николай Платошкин призывал зрителей своих роликов к участию в выборах и законных акциях протеста, однако следствие полагает, что с такими призывами политик выступал, внимание, "с целью сокрытия своих противоправных действий от правоохранительных органов".

Также, согласно документу, "в высказываниях Платошкина Н.Н. содержится информация о возможности перехода акций протеста в действия с применением насилия по отношению к представителям власти при условии, что они не поймут ошибочность своего поведения и не изменят его...", но такое сильное обвинение даже не подкрепляется ссылками и таймкодами, так что проверить, насколько оно справедливо - весьма затруднительно.

В итоге основателю движения "За новый социализм" инкриминируют ч. 1.1. ст. 212 УК РФ, предусматривающую довольно широкий спектр возможных наказаний - штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до четырех лет; принудительные работы на срок от двух до пяти лет, либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, рассмотрение дела по существу пока так и не началось, однако Николай Платошкин остаётся под домашним арестом как минимум до 2 января следующего года.