03 Декабря 2020
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Общество В России
колония строгого режима (2015) | Фото: amur.info

В СПЧ раскритиковали идею о переносе СИЗО и колоний из городов

Переносить все СИЗО и колонии из городов очень долго и дорого, кроме того, это сделает систему более уязвимой, заявила член Общественного совета ФСИН России, член комиссии Совета при президенте по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений Ева Меркачева, комментируя соответствующие планы Минюста.

Напомним, глава министерства России Константин Чуйченко заявил о проработке возможности удаления из городов всех колоний и СИЗО - разрабатывается пилотный проект.

Решение министр объяснил необходимостью "убрать от людей действительность, связанную с лишением свободы".

Меркачева считает, что на это потребуется "даже не 10 лет", а средства уйдут "колоссальнейшие", пишет Взгляд.

Также, по словам Меркачевой, можно будет говорить о беспрецедентном нарушении прав человека: к заключенным тяжело будет ездить родственникам и адвокатам, неясно, как будут перевозить самих осужденных.

Также данная система, по мнению эксперта, провоцирует большие риски: она будет реже проверяться, а прокуроры и правозащитники ОНК не смогут часто приезжать.

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В СПЧ раскритиковали идею о переносе СИЗО и колоний из городов

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Теги: спч, колонии, сизо, города



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