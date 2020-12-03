В СПЧ раскритиковали идею о переносе СИЗО и колоний из городов

Переносить все СИЗО и колонии из городов очень долго и дорого, кроме того, это сделает систему более уязвимой, заявила член Общественного совета ФСИН России, член комиссии Совета при президенте по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений Ева Меркачева, комментируя соответствующие планы Минюста.

Напомним, глава министерства России Константин Чуйченко заявил о проработке возможности удаления из городов всех колоний и СИЗО - разрабатывается пилотный проект.

Решение министр объяснил необходимостью "убрать от людей действительность, связанную с лишением свободы".

Меркачева считает, что на это потребуется "даже не 10 лет", а средства уйдут "колоссальнейшие", пишет Взгляд.

Также, по словам Меркачевой, можно будет говорить о беспрецедентном нарушении прав человека: к заключенным тяжело будет ездить родственникам и адвокатам, неясно, как будут перевозить самих осужденных.

Также данная система, по мнению эксперта, провоцирует большие риски: она будет реже проверяться, а прокуроры и правозащитники ОНК не смогут часто приезжать.