03 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Суперджет ГСС (2019) | Фото:Накануне.RU

СМИ: Подана заявка на сертификацию самолета SuperJet New

Росавиация получила заявку корпорации "Иркут" на получение сертификата для доработанного "Суперджета" – RRJ-95NEW-100, он же SuperJet New. Об этом сообщает авиационный портал ATO.ru.
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В сентябре "Ведомости" писали, что разработка усовершенствованной и "русифицированной" модели обойдется в 120-130 млрд руб. В эту сумму включено создание двигателя ПД-8, на котором будет летать SSJ New. Сегодня SSJ100 летает на франко-российском двигателе Sam146, к которому есть много вопросов. Планировалось, что New может быть создан к 2023 году.

Ранее сообщалось, что у "Суперджета" может появиться "удлиненная" версия с вместительностью 115, 120, 125, 130 или даже 140 мест в одноклассной компоновке. Сейчас Sukhoi SuperJet 100 вмещает от 98 до 103 пассажиров. Выпускать "удлиненную" версию можно будет только после того, как выйдет SSJ100 new. Эксперты и участники рынка не раз говорили, что ближнемагистральный "Суперджет" был выпущен в самой непривлекательной для рынка компоновке на сотню кресел. Рынок же заинтересован либо в "укороченной" версии на 75 кресел (и такая версия тоже может быть выпущена после выхода new), либо в "удлиненной".

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СМИ: Подана заявка на сертификацию самолета SuperJet New

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Теги: ssj100, superjet-new, ростех, оак, иркут, росавиация, сертификация



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