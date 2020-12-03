"Победа" оспорит отстранение от полёта из Сургута "пьяного" сотрудника

Уральская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств отстранения от полёта из Сургута якобы пьяного сотрудника авиакомпании "Победа". Перевозчик собирается взыскать с аэропорта экономической столицы Югры компенсацию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

4 октября врач здравпункта аэропорта отстранил от полёта бортпроводника авиакомпании по причине якобы установленного факта алкогольного опьянения, сообщили Накануне.RU в авиакомпании. При независимом медицинском освидетельствовании, проведенном Сургутской городской психоневрологической больницей по направлению врача здравпункта, факт наличия как признаков, так и опьянения опровергнут.

"Тот факт, что по аналогичному нарушению при проведении медосмотров экипажей в 2018г. в отношении руководства аэрогавани уже принимали меры прокурорского реагирования, свидетельствует о системном халатном подходе должностных лиц аэропорта к выполнению требований федерального законодательства. Авиакомпания обратится в суд для взыскания с аэропорта нанесённого ущерба в полном объёме", - уточнили в "Победе".

Уральская транспортная прокуратура начала проверку ситуации, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

Напомним, 26 мая 2018 г. в аэропорту Сургута при проверке экипажа "Победы" перед вылетом в столицу Дагестана врачи выяснили, что командир и второй пилот пьяны. Их отстранили от полета, а позже уволили "по соглашению сторон".

Перевозчик обратился в Сургутскую транспортную прокуратуру. Она проверила исполнение требований воздушного законодательства при выполнении аэропортом процедуры предполетной подготовки пилотов и нашла нарушения. В адрес "Победы" пришло представление, в котором содержалось требование устранить недочеты, привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, их допустивших.

В документе прокуратуры говорится, что врач при фиксации опьянения экипажа не выдал соответствующую справку об отстранении их от полёта и не направил пилотов в больницу. Кроме того, при медицинском освидетельствовании исследовался лишь выдыхаемый воздух, хотя для полноты картины нужны были ещё и анализы слюны и мочи.

Представление прокуратуры касалось и нарушений "Победы" при проведении в январе ещё одного медосмотра членов экипажа. Также в медицинском кабинете аэрогавани не нашли некоторых лекарств. Представители аэропорта не согласились с такой постановкой вопроса и решили обжаловать итоги прокурорской проверки в суде. Иск аэропорта удовлетворён. Представление Сургутской транспортной прокуратуры от 13 июля признано недействительным.