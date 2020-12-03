03 Декабря 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
донор (2013) | Фото:

В Прикамье увеличили размер выплат донорам крови

В Пермском крае в декабре донорам крови увеличат выплаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Теперь размер выплат составит одну тысячу рублей. Поручение увеличить выплаты отдал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Это позволит создать необходимый резерв крови для оказания медицинской помощи", - заявил он.

Отметим, что в декабре в Прикамье пройдут дни донора. С 7 по 10 декабря они состоятся в Чусовом, 8 декабря в Березовке, 11 декабря - в селе Троелыга, с 14 по 16 декабря - в Губахе, 15 декабря - в поселке Суксун, 17 декабря в Гремячинске и Октябрьском, с 21 по 24 декабря в Горнозаводске, 23 декабря в Чернушке, 25 декабря в Плеханово, 28 - в Частые, 29 в поселке Павловский и селе Орда.

Напомним этой осенью и весной в Прикамье возникал дефицит донорской крови. В минздраве уверили, что для доноров нет никакого риска поскольку на станциях переливания крови соблюдается повышенный санитарно-эпидемиологический режим, поверхности и пол помещений проходят дополнительную обработку, сотрудники работают исключительно в масках, в залах установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук

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В Прикамье увеличили размер выплат донорам крови

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Теги: донорство, кровь, выплаты, дефицит крови



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