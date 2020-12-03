В Копейске приостановлена работа хирургического корпуса горбольницы

"Проводится эпидрасследование. Хирургический корпус вновь будет открыт по окончанию противоэпидемических мероприятий. Сотрудники ежедневно проходят обследования. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в минздраве.

Пациентов будут маршрутизировать в медицинские учреждения Челябинска.

В Копейске в хирургическом корпусе городской больницы №1 приостановлена работа. В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.





