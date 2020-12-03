"Победа" устроит "обзорный" рейс вокруг Москвы

Российские перевозчики начали перенимать практику иностранных перевозчиков, которые в условиях ограничения полетов из-за коронавируса предоставляют услугу экскурсионного полета.

Поклонникам авиации предлагается прокатиться вокруг аэродрома вылета и в него же и вернуться. Так, в московском Внуково 19 декабря планируется рейс "Победы" с известными пилотами в экипаже. Необычный рейс DP91 по маршруту Внуково – Внуково продлится полтора часа.

На странице мероприятия сообщалось, что стоимость билета на борт самолета Boeing 737-800 на этот полет составляет 7,5 тыс. руб. Но уже за три недели до мероприятия все они были распроданы (кстати, об аналогичных sold out сообщали и иностранные перевозчики, устраивавшие подобные акции).

"На нашем рейсе мы гарантируем вам доброе и внимательное отношение к вам экипажа, при хорошей видимости - обзорные комментарии, ну а если вдруг будет облачно, то чистое небо и солнце над облаками будет целиком и полностью принадлежать нам. Все происходящее в кабине самолета, по возможности, будет комментировать свободный пилот", - обещают организаторы.

Организаторами выступили пилот и блогер Алексей Кочемасов (известный как Летчик Лёха), а также его коллеги и по авиакомпании, и по подкасту "НЕБОнутые" – Дмитрий Копосов и Ольга Шелаева.

"На борту обязательны фото и видео съемка, а после посадки сфотографируемся с экипажем. И даже отсутствие питания в течении полета не сделает его менее увлекательным. Не забываем маски и хорошее настроение, будет интересно!", - обещают авторы проекта.