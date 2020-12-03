"Победа" устроит "обзорный" рейс вокруг Москвы

03 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
победа самолет авиакомпания (2016) | Фото: tio.by

"Победа" устроит "обзорный" рейс вокруг Москвы

Российские перевозчики начали перенимать практику иностранных перевозчиков, которые в условиях ограничения полетов из-за коронавируса предоставляют услугу экскурсионного полета.

Поклонникам авиации предлагается прокатиться вокруг аэродрома вылета и в него же и вернуться. Так, в московском Внуково 19 декабря планируется рейс "Победы" с известными пилотами в экипаже. Необычный рейс DP91 по маршруту Внуково – Внуково продлится полтора часа.

На странице мероприятия сообщалось, что стоимость билета на борт самолета Boeing 737-800 на этот полет составляет 7,5 тыс. руб. Но уже за три недели до мероприятия все они были распроданы (кстати, об аналогичных sold out сообщали и иностранные перевозчики, устраивавшие подобные акции).

"На нашем рейсе мы гарантируем вам доброе и внимательное отношение к вам экипажа, при хорошей видимости - обзорные комментарии, ну а если вдруг будет облачно, то чистое небо и солнце над облаками будет целиком и полностью принадлежать нам. Все происходящее в кабине самолета, по возможности, будет  комментировать свободный пилот", - обещают организаторы.

Организаторами выступили пилот и блогер Алексей Кочемасов (известный как Летчик Лёха), а также его коллеги и по авиакомпании, и по подкасту "НЕБОнутые" – Дмитрий Копосов и Ольга Шелаева.

"На борту обязательны фото и видео съемка, а после посадки сфотографируемся с экипажем. И даже отсутствие питания в течении полета не сделает его менее увлекательным. Не забываем маски и хорошее настроение, будет интересно!", - обещают авторы проекта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Победа" устроит "обзорный" рейс вокруг Москвы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: победа, алексей кочемасов, обзорный рейс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети