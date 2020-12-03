03 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
медицинский центр для лечения внебольничных пневмоний в Краснотурьинске (2020) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

На Среднем Урале открылся медицинский центр, построенный в рекордные сроки

В четверг, 3 декабря, в уральском городе Краснотурьинск открылся медицинский центр для лечения внебольничных пневмоний.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, старт его работе дали предприниматель Олег Дерипаска, по чьей инициативе был реализован проект, а также заместитель главы региона Павел Креков, прибывший по поручению губернатора Евгения Куйвашева. В здании нового медицинского центра находятся приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, он рассчитан на 30 мест с возможностью расширения до 60.

Центр оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием, в том компьютерным томографом, аппаратом УЗИ и аппаратами ИВЛ с системой контроля жизненных параметров организма. Все профильные специалисты прошли обучение для работы на современном оборудовании. Ожидается, что первые пациенты появятся здесь уже завтра, 4 декабря.

медицинский центр для лечения внебольничных пневмоний в Краснотурьинске(2020)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

По словам Павла Крекова, старт работы такого современного медцентра имеет особое значение в период эпидемии не только для краснотурьинцев, но и для всех жителей севера Свердловской области.

"Для нас это долгожданное и важное событие. Сегодня мы открываем госпиталь очень высокого уровня и надеемся, что в перспективе его работа позволит нам разгрузить больницы на севере региона, вернуть их временно перепрофилированные для работы с COVID-19 отделения к оказанию плановой помощи. Благодарю Олега Владимировича (Дерипаску, - прим. ред.) и всех, кто работал над реализацией проекта. Это пример социальной ответственности, о которой мы много говорим", - заявил вице-губернатор.

Сам Дерипаска пообещал, что продолжит оказывать помощь системе здравоохранения в борьбе с пандемией.

"Хочу сказать спасибо всем, кто сумел выдержать такие жесткие сроки стройки, обеспечить поставки сложного оборудования, подготовить людей к работе на нем. Пандемия – вызов всему обществу, но вместе мы справимся, нет сомнений. Каждый должен делать то, что ему по силам, и тогда угроза отступит, а общество осознает себя единым целым", - считает бизнесмен.

медицинский центр для лечения внебольничных пневмоний в Краснотурьинске(2020)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Стоит отметить, что медицинский центр в Краснотурьинске был построен в рекордные сроки – буквально за полгода. В проект вложено 450 миллионов рублей частных инвестиций. Возглавил центр молодой специалист из Екатеринбурга – анестезиолог-реаниматолог Александр Аншевиц.

После стабилизации эпидемиологической обстановки новое учреждение будет перепрофилировано в центр иммунологии, где особое внимание будет уделено диагностике сложных заболеваний. Оно будет работать как структурное подразделение городской больницы.

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На Среднем Урале открылся медицинский центр, построенный в рекордные сроки

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Теги: медцентр, открытие, Дерипаска, Креков, Краснотурьинск



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